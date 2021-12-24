В Британии испугались национальной катастрофы «из-за России»

В Великобритании заявили, что в стране наблюдается масштабный кризис в экономике в связи с резким повышением цен на газ. Об этом пишет The Telegraph.

По информации издания, руководство компаний EDF, Energy UK и Good Energy уже призвали правительство Соединенного Королевства принять меры из-за роста цен на топливо, который ставит промышленность государства на грань катастрофы.

Британские эксперты считают, стоимость сырья увеличивается из-за того, что «Россия не наращивает поставки в Европу».

Исполнительный директор Good Energy Найджел Поклингтон назвал происходящее «национальным кризисом». Он посетовал, что оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентного уровня за последние три недели.

В свою очередь, представитель компании EDF Филипп Коммаре заявил, что ситуация в области энергетики является критической. По его мнению, это лишь начало, в дальнейшем обстановка будет ухудшаться. При этом поставщики пытаются поддержать потребителей, однако проблемы, с которыми сталкивается отрасль, слишком велики, указал Коммаре.

Ранее газета Daily Mail писала, что решение Британии импортировать газ из других стран вместо развития добычи энергоносителей на британской территории привела к тому, что страна сейчас находится «во власти» президента РФ Владимира Путина.

В статье издания отмечалось, что Соединенное Королевство особенно остро ощущает проблему нехватки газа, поскольку является одним из лидеров по потреблению газа среди европейских стран. При этом за последние 20 лет страна значительно снизила добычу газа на богатых месторождениях в Северном и Ирландском морях, отдав предпочтение импорту энергоносителей из-за рубежа.