Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Диетолог назвала возможные причины повышения холестерина 21:07
Reuters опубликовало спутниковые снимки российских войск у границ с Украиной 20:58
Армия России получит новые системы ПВО 20:56
Избитый фигурист Соловьев рассказал о своем состоянии 20:48
Песков рассказал, планирует ли Путин поздравлять Байдена с Рождеством 20:46
Адвокаты Порошенко выступили с заявлением после обвинений в адрес экс-президента 20:42
Туктамышева прокомментировала падение с тройного акселя на чемпионате России 20:31
Журналист о Тутберидзе: когда нарцисс чувствует, что кто-то не может ему служить... 20:26
Двое японцев жили с мумией отца ради его пенсии 20:22
Ученые выяснили, какой десерт спасает от депрессии 20:18

В Британии испугались национальной катастрофы «из-за России»

Telegraph: Британия оказалась на грани катастрофы из-за «нехватки поставок газа» из РФ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

В Великобритании заявили, что в стране наблюдается масштабный кризис в экономике в связи с резким повышением цен на газ. Об этом пишет The Telegraph.

По информации издания, руководство компаний EDF, Energy UK и Good Energy уже призвали правительство Соединенного Королевства принять меры из-за роста цен на топливо, который ставит промышленность государства на грань катастрофы.

Британские эксперты считают, стоимость сырья увеличивается из-за того, что «Россия не наращивает поставки в Европу».

Исполнительный директор Good Energy Найджел Поклингтон назвал происходящее «национальным кризисом». Он посетовал, что оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентного уровня за последние три недели.

В свою очередь, представитель компании EDF Филипп Коммаре заявил, что ситуация в области энергетики является критической. По его мнению, это лишь начало, в дальнейшем обстановка будет ухудшаться. При этом поставщики пытаются поддержать потребителей, однако проблемы, с которыми сталкивается отрасль, слишком велики, указал Коммаре.

Ранее газета Daily Mail писала, что решение Британии импортировать газ из других стран вместо развития добычи энергоносителей на британской территории привела к тому, что страна сейчас находится «во власти» президента РФ Владимира Путина.

В статье издания отмечалось, что Соединенное Королевство особенно остро ощущает проблему нехватки газа, поскольку является одним из лидеров по потреблению газа среди европейских стран. При этом за последние 20 лет страна значительно снизила добычу газа на богатых месторождениях в Северном и Ирландском морях, отдав предпочтение импорту энергоносителей из-за рубежа.

Все новости на тему:
Обзор зарубежной прессы
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть