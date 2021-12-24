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Глава офиса Зеленского назвал условия для переговоров с Путиным

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Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский «никогда не звонит туда», где нет четкой уверенности, что его звонка ждут и готовы ответить. Об этом заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак изданию «Фокус», отвечая на вопрос, когда украинский лидер последний раз пытался поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Была всего одна попытка в этом году установить контакт. Уже не помню, по какой причине разговор не состоялся. Поэтому как только будет уверенность, что президент РФ готов разговаривать и будет предмет для разговора, он состоится», — сказал глава офиса украинского президента.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию на Украине, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский попал под влияние радикальных элементов, вместо того чтобы думать о мире в стране, которой он руководит. Российский лидер отметил, что России не дают работать с теми, кто хочет в «добрососедском» ключе сотрудничать с ней, эти силы и этих людей уничтожают.

До этого Зеленский сказал, что готов сам позвонить президенту России Владимиру Путину для согласования вопросов по повестке возможной встречи с ним. Он добавил, что сейчас никаких контактов между ними нет, но он готов к встрече в любом формате.

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