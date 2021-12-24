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В МИД заявили, что Украина готовится к силовому решению конфликта в Донбассе

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РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Украина готовится к силовому решению конфликта в Донбассе. Об этом она сообщила в ходе брифинга, передает РИА «Новости».

«Вместо того, чтобы положить конец длящейся уже восьмой год гражданской войне, Киев, похоже, готовится к силовому решению проблемы Донбасса, как они ее называют», — сказала дипломат.

По ее словам, киевские власти пытаются узаконить присутствие иностранных военных в регионе и обойти требования Минских соглашений. Представитель МИД РФ отметила, что сейчас около 4 тыс. военных инструкторов из США дислоцированы на линии соприкосновения в Донбассе.

Ранее Захарова заявила, что ДНР и ЛНР соблюдают требования по прекращению огня в Донбассе, в отличие от Киева.

До этого глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о наличии химического оружия на Украине.

21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что американские частные военные компании готовят провокацию химическими компонентами в Донецкой области.

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