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Лавров рассказал о последствиях полноценного диалога между РФ и США

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью боснийско-герцеговинской газете «Ослободженье», что диалог России и США позволил бы установить стабильность в мире и разрешить имеющиеся конфликты.

«На России и США — крупнейших ядерных державах — лежит особая ответственность за стратегическую безопасность на планете. Полноценный диалог Москвы и Вашингтона объективно послужил бы обеспечению глобальной стабильности, урегулированию региональных конфликтов», — заявил Лавров.

По его словам, об этом уже говорил президент России Владимир Путин.

Ранее Путин в ходе Большой ежегодной пресс-конференции заявил, что дальнейшие действия Москвы будут зависеть не от хода переговоров с США, а от обеспечения безопасности Российской Федерации.

До этого сообщалось: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в беседе с агентством DPA, что альянс готов проводить диалог с Россией без отказа от своих постулатов.

17 декабря Министерство иностранных дел России обнародовало проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО, которые 15 декабря были переданы США.

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