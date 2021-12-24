Президент Эстонии отказался обсуждать гарантии безопасности с Россией

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что об обсуждении требований России о гарантиях безопасности не может быть и речи, сообщает телеканал ETV.

«С требованиями России просто. Их нужно просто отложить и выступить со своими мыслями. Если мы начнем их обсуждать одно за другим, то, думаю, у нас и возникнет проблема. В конце концов отношения с Россией когда-нибудь должны будут войти в какие-либо разумные рамки. Никто не хочет эскалации. Но об обсуждении этих пунктов, я считаю, не может быть и речи», — заявил Карис.

Он заявил, что бояться России нельзя ни в коем случае.

«Страх - очень сильное чувство. Я не думаю, что кого-то следует бояться, просто нужно заниматься сдерживанием. Мы должны идти нога в ногу с союзниками и не позволять раскалывать себя, что, понятно, является одной из целей сегодняшней России — рассорить нас между собой, на Запад-Восток, на Север-Юг, рассориться с США», — заявил Карис.

Ранее страны Балтии пообещали оказать Украине военную помощь «очень быстро».