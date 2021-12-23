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В Киеве выделили 5 миллионов гривен на елку и не дождались ее

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РИА «Новости»

Киевская прокуратура открыла уголовное производство из-за отсутствия новогодней елки на Центральном железнодорожном вокзале Киева, сообщается на сайте надзорного органа.

Согласно договору филиала «Вокзальной компании» с акционерным обществом «Укрзализныця», елка должна была быть установлена еще 17 декабря. Стоимость установки и украшения праздничного дерева составила 5 миллионов гривен (более 13,5 миллиона рублей).

«В настоящее время продолжаются следственные действия по выяснению всех обстоятельств уголовного производства и привлечению виновных к ответственности», — подчеркивается в опубликованном сообщении. Расследование проводится прокурорами совместно со следователями полиции железнодорожного транспорта и при оперативном сопровождении департамента военной контрразведки СБУ.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что главная елка в украинском городе Мариуполе рухнула в результате порыва сильного ветра, после чего власти пообещали вернуть ее на место.

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