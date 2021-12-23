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В МИД Украины отреагировали на слова Путина о военной операции в Донбассе

Представитель МИД Украины Николенко опроверг заявление Путина о новой операции в Донбассе

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Reuters

Заявление президента России Владимира Путина о том, что украинские власти готовят военную операцию в Донбассе не соответствует действительности. Об этом в комментарии агентству УНИАН заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

«Постоянные усилия украинского руководства по сдвигу с места мирного процесса, прежде всего в Нормандском формате, ярко иллюстрируют преданность Украины политико-дипломатическому пути урегулирования вооруженного конфликта», — сказал он.

Николенко также обратился к России с призывом сфокусировать на выполнении договоренностей.

«Призываем РФ сконцентрироваться на выполнении договоренностей о прекращении огня и завершении международного вооруженного конфликта на востоке Украины», — добавил пресс-секретарь.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции заявил, что создалось впечатление о готовящейся на Украине третьей военной операции.

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