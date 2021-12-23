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Путин вспомнил старый еврейский анекдот

Путин вспомнил старый еврейский анекдот, отвечая на вопрос о любимом министре

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной Большой пресс-конференции вспомнил старый еврейский анекдот.

Один из журналистов задал главе государства вопрос, кто является его «любимчиком» среди министров и почему он не берет с собой главу правительства Михаила Мишустина в поездки в тайгу.

«Если мы еще и Мишустина будем брать с собой. Помните такой старый еврейский анекдот: а кто в лавке-то останется? Кто работать будет?», — ответил президент.

Путин подчеркнул, что у него не может быть любимчиков.

«Что касается кого ругать, кто там любимчик, у меня не может быть любимчиков. Такого не было никогда. Я со многими людьми работаю много лет. Если вижу недоработки — указываю на это своим коллегам, вне зависимости от личных отношений», — сказал Путин.

Ранее сообщалось: Путин заявил, что новые поколения всегда «лучше и креативнее» предыдущих

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции.

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