Путин напомнил США об исторической принадлежности Калифорнии и Техаса

Президент России Владимир Путин, отвечая в ходе большой пресс-конференции на вопрос журналистки американского издания Sky News о гарантиях безопасности России, напомнил о территориальных конфликтах Мексики и США. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции.

Он подчеркнул, что действия России будут зависеть не от хода переговоров по гарантиям безопасности, а от безусловного обеспечения безопасности России «сегодня и на историческую перспективу».

«В этой связи мы четко и ясно дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Чего здесь непонятного?», — спросил президент.

Он заявил, что не Россия угрожает своим оружием, а США со своими ракетами пришли к российским границам и требование о гарантиях госбезопасности не является избыточным в этой ситуации.

Путин спросил, как отнеслись бы американцы к тому, если бы Россия на границе между Канадой и США или на границе Мексики и США разместили бы российские ракеты.

«Разве у США не было никогда территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас? Забыли что ли? Никто не вспоминает про это так, как вспоминают сегодня про Крым», — указал Путин.

Путин подчеркнул, что это США, размещающие оружие вблизи России, должны предоставлять гарантии и «немедленно», а не «забалтывать это десятилетиями».

Ранее МИД опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.