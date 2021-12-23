Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Путин отметил важность поддержи народной культуры 14:48
Путин: власти Украины ежедневно отдают приказы стрелять по Донбассу 14:47
Тутберидзе заявила, что путь Медведевой был сложнее, чем у Загитовой 14:46
Путин выступил «адвокатом» Деда Мороза 14:44
Путин рассказал, как повлияет запуск ВСМ на авиасообщение между Москвой и... 14:43
Астрономы наблюдали выброс из черной дыры, в 16 раз превысивший диаметр Луны... 14:42
Путин: Зеленский попал под влияние радикалов 14:37
Путин призвал Запад дать гарантии безопасности России 14:36
Путин рассказал, от чего зависит будущее Донбасса 14:27
Туриченко объяснил, почему «Иванушки» редко встречаются вне работы 14:26

Путин рассказал, что Украина создана Лениным

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина была создана Владимиром Лениным при формировании СССР. Об этом глава государства рассказал в ходе Большой пресс-конференции, проходящей в Москве.

У Путина спросили, сможет ли он гарантировать ненападение на Украину или другое государство.

«Дальнейшее движение НАТО на Восток неприемлемо. Что здесь непонятного? Это какое-то избыточное требование — не ставить никаких систем у нашего дома?, — ответил президент.

По его словам, у США и Техаса также бывают территориальные споры.

«А Калифорния кому принадлежала? А Техас? Подзабыли что ли? Ну ладно, все забыли, не вспоминают, как теперь вспоминают про Крым. Мы тоже не вспоминаем, кто создал Украину – Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз», — заметил Путин.

Ранее Путин заявил, что крымчанам невозможно было отказать в защите в 2014 году.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть