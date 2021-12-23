Путин рассказал, что Украина создана Лениным

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина была создана Владимиром Лениным при формировании СССР. Об этом глава государства рассказал в ходе Большой пресс-конференции, проходящей в Москве.

У Путина спросили, сможет ли он гарантировать ненападение на Украину или другое государство.

«Дальнейшее движение НАТО на Восток неприемлемо. Что здесь непонятного? Это какое-то избыточное требование — не ставить никаких систем у нашего дома?, — ответил президент.

По его словам, у США и Техаса также бывают территориальные споры.

«А Калифорния кому принадлежала? А Техас? Подзабыли что ли? Ну ладно, все забыли, не вспоминают, как теперь вспоминают про Крым. Мы тоже не вспоминаем, кто создал Украину – Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз», — заметил Путин.

Ранее Путин заявил, что крымчанам невозможно было отказать в защите в 2014 году.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции.