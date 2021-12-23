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Появилось видео с проникновением украинца на придомовой участок Поклонской в Крыму

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На участок в Крыму, прилегающий к дому чрезвычайного и полномочного посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской, пробрался гражданин Украины, момент проникновения попал на видео. Об этом сообщается в Telegram-канале Поклонской.

«Вы думаете, это сдача ГТО? На самом деле это незваный «гость» из Украины пробирается ко мне домой в Крыму. Причем в это время я с дочерью находилась в доме и успела закрыться внутри», — написала Поклонская.

Также она опубликовала ролик, где видно данный инцидент.

«Малоприятное ощущение, когда вот так беспардонно кто-то ломится и тарабанит во все двери, а ты в этот момент находишься одна с ребенком в доме», — уточнила Поклонская.

Чрезвычайный и полномочный посол России в Кабо-Верде пояснила, что правоохранители Крыма в произошедшем не выявили состава преступления. Самого нарушителя отправили обратно на Украину.

Ранее сообщалось, что пробрался на территорию дома Поклонской 58-летний житель Днепра. Мотивы проникновения на чужой участок мужчина не объяснил.

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