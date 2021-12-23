Байден заявил, что готов бороться с Трампом на выборах, если позволит здоровье

Президент США Джо Байден заявил, что готов бороться на выборах главы государства с экс-президентом Дональдом Трампом. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC.

Байден отметил, что примет участие в президентской гонке, если будет здоров.

Он призвал привлечь к ответственности всех виновных в штурме здания Конгресса США после выборов 2020 года, причем вне зависимости от занимаемого положения в обществе.

До победы на последних выборах президента США Байден дважды баллотировался на пост главы государства — в 1988 и 2008 годах. Что в первый, что во второй раз демократ снимался с выборов. Во время первой попытки это произошло еще до стадии праймериз. В ходе второй, в 2008-м, — после предварительных выборов (Байден получил пятый результат в штате Айова).

После этого будущий президент США Барак Обама предложил Байдену стать членом его команды в качестве вице-президента. В том же году Обама победил, опередив республиканца Джона Маккейна, который выбрал претендентом на должность вице-президента Сару Пейлин.

Ранее сообщалось, что гражданин США Девлин Томсон приговорен к 3 годам и 10 месяцам тюрьмы за нападение на полицейских во время штурма Капитолия в Вашингтоне в январе 2021 года.

6 января сторонники президента Дональда Трампа штурмовали здание конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек, среди них — застреленная полицией манифестантка и сотрудник полиции Капитолия.