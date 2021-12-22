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Песков назвал условие для проведения следующего саммита Путина и Байдена

В Кремле считают, что переговоры по гарантиям безопасности могут начаться в январе

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Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условие для проведения следующего саммита Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Джо Байдена, сообщает телеканал «Россия 24».

«Уже согласованы форматы переговоров. В январе, будем надеяться, они начнутся. И будем надеяться, что мы получим конкретные ответы на конкретно поставленные вопросы», — заявил Песков.

После этого, по словам Пескова, станет понятно, когда пройдет следующий саммит двух президентов.

Ранее в США заявили, что не имеют агрессивных намерений в отношении России.

17 декабря Министерство иностранных дел России обнародовало проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств — членов НАТО, которые 15 декабря были переданы США.

При этом в США заявили, что намерены комбинировать сдерживание и дипломатию в переговорах с Россией по безопасности.

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