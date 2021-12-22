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Песков рассказал об участии в пресс-конференции Путина СМИ-иноагентов

Песков: журналисты СМИ-иноагентов смогут задать вопрос на пресс-конференции Путина

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Журналисты, представляющие СМИ-иноагентов смогут как поприсутствовать на пресс-конференции президента России Владимира Путина, так и задать вопрос главе государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, сказанные в интервью «Первому каналу».

«Статус иностранного агента для СМИ не является запретительным, он никоим образом не запрещает работу СМИ. СМИ просто должны информировать своих слушателей, читателей, зрителей, что они получают иностранные деньги и на эти деньги они живут, грубо говоря», — заявил он.

Песков отметил, что статус иноагента не придает задаваемым его обладателями вопросам особого политического значения. Не стоит преувеличивать значимость статуса и «искать какие-то нюансы», добавил он.

Представитель Путина подчеркнул, что решение об очном проведении пресс-конференции глава государства принял сам. По его словам, президент находит такой формат наиболее эффективным.

«Ежегодное право журналистов задать любые вопросы президенту должно реализовываться», — резюмировал он.

Ранее Песков рассказал, почему на пресс-конференцию Путина аккредитовали журналиста из Украины Романа Цымбалюка.

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