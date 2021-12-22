Песков заявил о редкой турбулентности на мировой арене

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу НТВ, что в настоящее время в международных отношениях наблюдается редкая турбулентность. Об этом сообщает ТАСС.

«Вы знаете, что таких турбулентных международных дел не было, наверное, много-много десятилетий», — сказал он.

Ранее Песков заявил, что военно-технический ответ, о котором говорил российский лидер Владимир Путин, выступая накануне на расширенной коллегии Министерства обороны, это не новая гонка вооружений, а набор мер по обеспечению безопасности России.

Путин сказал во время выступления, что один из приоритетов военной политики РФ – продолжение сбалансированного оснащения войск «современным вооружением и техникой, особое внимание уделять поставкам высокоточных комплексов, новейших систем разведки, навигации, связи и управления». Помимо этого, президент отметил, что российским военным стоит оперативно осваивать современное оружие. Для этого необходимо «внести коррективы, чтобы в наступающем году учесть их при проведении учений, в том числе стратегического командно-штабного учения «Восток-2022» (одно из крупнейших ежегодных учений). Также, по словам главы государства, необходимо развивать «системы поддержки принятия решений командирами всех уровнях, особенно в тактическом звене, внедрение в эти системы технологий искусственного интеллекта».