Путин не определился с назначением нового главы МЧС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, есть ли понимание, кто будет назначен на должность главы МЧС.

Он отметил, что соответствующего указа главы государства пока не было.

«Когда определится и подпишет, сообщим. Заранее не анонсируем», — сказал представитель Кремля.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября при попытке спасти упавшего с обрыва режиссера и сценариста Александра Мельника. Инцидент, который привел к трагедии, произошел на водопаде Китабо-Орон в западной части Путоранского заповедника.

Президент России Владимир Путин посмертно присвоил министру звание Героя России. Он назвал гибель Зиничева личной утратой.

Временно исполняющим обязанности главы МЧС был назначен первый заместитель главы ведомства Александр Чуприян.

Зиничев возглавлял МЧС с середины мая 2018 года, до этого занимал должности заместителя директора ФСБ и врио губернатора Калининградской области. С 2006 по 2015 год он работал в личной охране Службы безопасности президента России. 55-летний Зиничев имел звание генерала армии.