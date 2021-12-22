Сенатор Уикер призвал послать войска НАТО на Украину

Сенатор США Роджер Уикер, который ранее не исключил, что США может применить ядерное оружие для сдерживания России, в своей колонке для журнала National Review описал, как «перехитрить» российского президента Владимира Путина в украинском вопросе.

По его словам, текущее обострение ситуации на границе Украины ставит американского лидера Джо Байдена перед сложной внешнеполитической задачей.

«Когда-то было немыслимо, чтобы президент России Владимир Путин, несмотря на всю свою ностальгию по Советскому Союзу, захватил Донбасс на Украине. Эта угроза сейчас неминуема, и она нависла не только над Украиной, но и над свободной Европой, какой мы ее знаем», — пишет сенатор.

Уикер подчеркивает, что Путина необходимо остановить, и для этого Байден должен предпринять несколько важных шагов. Во-первых, американский лидер должен «ясно дать понять, что не существует сценария, при котором Украина будет захвачена Россией», предупредив российского президента об «невероятно большом количестве потерь среди россиян» при таком развитии событий.

Во-вторых, по мнению сенатора, Байден должен вооружить украинскую сторону «самым современным вооружением, в котором она отчаянно нуждается». В том числе зенитными системами и ПТРК, такими как Javelin. Кроме того, считает Уикер, необходимо отправить войска НАТО для укрепления наземных сил Украины. Это, полагает политик, покажет «ценность альянса как опоры европейской безопасности».

Помимо этого, Уикер предлагает ввести санкции в отношении российских чиновников, связанных с газопроводом «Северный поток — 2», а также ужесточить ограничительные меры «в отношении Путина и его ближайшего окружения».

В последние месяцы в западных СМИ начали публиковаться данные о потенциальной угрозе вторжения РФ на территорию Украины, то же говорят и украинские власти. В России заявления о готовящейся войне отрицают и объясняют желанием так получить большее финансирование и скрыть внутренние проблемы. Кому выгодно нагнетание ситуации вокруг Донбасса, читайте в материале «Газеты.Ru».