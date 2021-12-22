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Глава контрразведки ФРГ заявил, что Россия стремится расширить свое влияние за рубежом

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Markus Schreiber/AP

Глава Федерального ведомства по защите конституции Томас Хальденванг в интервью Funke заявил о том, что Россия стремится расширить свое влияние за границей.

По его словам, эксперты ведомства зафиксировали попытки оказания влияния во время кампании в преддверии выборов в бундестаг.

«В начале распространялись ложные сообщения о ряде лиц, например о кандидате от «зеленых», госпоже Анналене Бербок», — сказал глава контрразведки, добавив, что такие кампании не возымели успеха.

По мнению Хальденванга, на фоне приговора по делу об убийстве гражданина Грузии в Берлине «стало ясно, к каким отчасти жестким методам прибегают российские структуры за рубежом». Хальденванг подчеркнул, что шпионаж все все чаще становится «демонстрацией силы».

15 декабря высший суд Берлина приговорил к пожизненному заключению гражданина России, обвиняемого в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в берлинском парке в 2019 году.

В обвинительном заключении говорилось, что Соколов, настоящее имя которого — Вадим Красиков, якобы получил заказ на убийство «от государственных ведомств правительства Российской Федерации», а сам Хангошвили возглавлял «чеченскую милицию в борьбе против России».

Россия неоднократно отвергала обвинения против российских госструктур по этому делу, называя их «голословными и беспочвенными». При этом президент России Владимир Путин отмечал, что российские спецслужбы обсуждали со своими немецкими коллегами вопрос выдачи Хангошвили.

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