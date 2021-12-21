Глава МИД Чехии Липавский выразил желание перезагрузить отношения с Россией

Чешский министр иностранных дел Ян Липавский заявил, что планирует заняться перезагрузкой отношений с Россией, Прага, по его словам, может помочь Москве и Брюсселю разрешить противоречия. Об этом сообщает ТАСС.

«Я буду заниматься тем, каким образом их [российско-чешские отношения] можно перезагрузить, повысить. Это очень некомфортная ситуация, когда между собой не разговаривают представители власти [РФ и Чехии]», — сказал Липавский во время визита в Словакию.

Дипломат отметил, что Чехия поможет европейским странам-участницам НАТО выработать единую позицию, «которую будут уважать в Москве». При этом Брюсселю необязательно использовать в качестве аргумента силу — достаточно «однозначной» позиции.

Возглавляющий МИД Словакии Иван Корчок в свою очередь призвал Москву признать за Киевом право самостоятельно выбирать курс внешней политики. Речь идет о желании Украины однажды вступить в Североатлантический альянс.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что предупредил российского лидера Владимира Путина об отправке американских военных в страны «Бухарестской девятки» в случае нападения России на Украину. «Бухарестской девяткой» называют государства, расположенные на восточном фланге НАТО: Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония.