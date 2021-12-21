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Зеленский заявил, что готов позвонить Путину для согласования встречи

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Володимир Зеленський/Twitter

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов сам позвонить президенту России Владимиру Путину для согласования вопросов по повестке возможной встречи с ним. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

Он добавил, что сейчас никаких контактов между лидерами Украины и России нет, но он готов к встрече в любом формате.

«Мы открыто говорим, что мы готовы к диалогу. Нам нужно, чтобы российская сторона сказала, что она готова. Мы готовы встречаться с Российской Федерацией, мы этого не боимся, в любом формате, с любыми нашими партнерами. Мы готовы и на прямой диалог тет-а-тет, нам все равно, в каком формате», — сказал он.

Ранее Зеленский предложил ЕС и НАТО заранее ввести серьезные санкции против России, а не ждать, пока Москва предпримет какие-то враждебные шаги. По мнению Зеленского, действия Кремля могут угрожать не только Украине, но и другим странам региона. Украинский лидер отметил, что от дальнейшей эскалации президента России Владимира Путина способны удержать только новые санкции.

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