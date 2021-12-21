Путин заявил, что США могут вооружить Украину и «толкать экстремистов» в Крым

Президент России Владимир Путин заявил, что США могут вооружить Украину и направлять экстремистов в отдельные регионы России. Об этом он сообщил на заседании Минобороны, передает РИА «Новости».

По его словам, американцы могут разместить на Украине гиперзвуковое оружие, а в дальнейшем вооружат украинцев и направлять их в российские регионы, в частности, в Крым.

Ранее сообщалось, что США готовы предоставить большие объемы военного оборудования и вооружения Киеву, если Россия предпримет неприемлемые действия в отношении Украины. Об этом в интервью изданию «UA. Суспільне» заявила временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин.

Она подчеркнула, что США уже на протяжении многих лет оказывают Украине помощь в сфере безопасности. В частности, в виде поставок оборонного оружия.

До этого сообщалось, что Россия якобы готовит вторжение на Украину в начале 2022 года и планирует провести его с трех направлений — со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию.