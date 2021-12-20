Депутат Бутина: американцы считают Чайковского американским композитором

Депутат Госдумы Мария Бутина считает, что российская «народная дипломатия» отличается от того, что делают Соединенные Штаты. В интервью «Газете.Ru» она объяснила, чем отличаются подходы Москвы и Вашингтона в продвижении своей линии.



«Когда вы открыты и говорите: у нас есть общие культурные ценности, приходите и посмотрите наш концерт, — это народная дипломатия, так делают российские культурные центры. Но при этом есть другой вариант, и этим принципиально отличается народная дипломатия от того, что делают США, от гражданской дипломатии. Они неофициально дают деньги своим активистам на продвижение определенной задачи, даже если с этими взглядами волонтер не согласен», — пояснила она.



Ключевой разницей в подходах Бутина считает, что Россия придерживается методов открытой дипломатии и официально ее продвигает.



«То есть одно дело, если вы певец и говорите: «Хочу петь Чайковского, посмотрите, какая красота»». Кстати, недавно было исследование, что самое популярное предновогоднее представление американцев — «Щелкунчик». Они почему-то совершенно уверены, что Чайковский — это великий американский композитор», — добавила она.



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