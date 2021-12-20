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Саудовская Аравия модернизирует в США летающие радары E-3 Sentry AWACS

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U.S. Air Force

Контракт на модернизацию пяти самолетов дальнего радиолокационного наблюдения Boeing E-3 Sentry составил $398 млн, сообщает Bulgarianmilitary.

По данным издания, работы будут проведены на заводе в Оклахоме (США) и на территории Саудовской Аравии. В рамках модернизации самолеты получат новое бортовое оборудование стандарта Block 40/45 и смогут действовать в составе американских ВВС.

Модернизация позволит продлить эксплуатацию саудовских E-3 Sentry до 2040-х годов.

E-3 Sentry построены на базе планера самолета Boeing-707. Основу комплекса AWACS составляет мощная РЛС кругового обзора, антенна которой расположена в «тарелке» в верхней части фюзеляжа. Самолет предназначен для дальней разведки и наведения высокоточного оружия.

Ранее сообщалось, что французский E-3 Sentry был замечен вблизи Крыма в составе разведывательной группировки НАТО.

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