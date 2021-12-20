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Бутина объяснила, чем опасен «оголтелый феминизм» куклы Барби

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Член Комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина рассказала в интервью «Газете.Ru», в чем главное отличие американской Barbie от кукол, которые производят в России.

«Кукла Барби привлекает внимание яркой, броской, пошлой одеждой. Она транслирует распущенность и то, что я бы назвала «оголтелый феминизм». Бороться за права женщин нужно, не выставляя напоказ вот таких кукол в коротких юбках», — сказала Бутина.

При этом куклы российского производства, по словам Бутиной, прививают детям традиционные семейные ценности.

«Девочка воспитывает в себе мать. У нее должна быть возможность завернуть пупса. Вот съездите на фабрику детских игрушек, любую, посмотрите наши игрушки, где обязательно можно пупса пеленать. Мы же говорим про традиционные семьи. Почему в качестве образца мы не используем именно вот этот посыл, что вот она семья», — добавила Бутина.

При этом она рассказала, что в детстве очень дорожила своей импортной куклой и даже старалась лишний раз ее не вытаскивать из коробки. «У меня была красивая кукла Барби в бальном платье. Это была не ЛГБТ-кукла, абсолютно нормальная кукла. Но с мягкими игрушками мне нравилось играть больше», — добавила Бутина.

По ее словам, она не против Барби и не призывает ее запрещать, однако такие игрушки нельзя закупать в государственные и муниципальные детские сады.

«Это задача родителей — решить какую куклу [покупать]. Мне ее купили родители, мне ее не в школе выдали. Это у каждого есть такое право — определиться, во что ты играешь. Но в государственных учреждениях все-таки нужно отдавать приоритет отечественным игрушкам, которые прошли соответствующую сертификацию по ГОСТу, качество материалов которых не представляют вреда, и не представляют вреда для психологического развития ребенка в рамках той парадигмы и того курса национальной безопасности, который сейчас проводится нашим президентом», — добавила депутат.

Полный текст интервью Марии Бутиной читайте на «Газете.Ru».

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