Большинство белорусов не увидели срочных проблем в стране

Белорусский аналитический центр EcooM обнародовал результаты социологического исследования, согласно которому 66% жителей страны не видят проблем, требующих срочного решения со стороны органов власти. Об этом сообщает БелТА.

«Нет ответа у 66,4% респондентов. В числе актуальных проблем белорусы назвали: дорожное строительство и ремонт — 6,04%, здравоохранение — 3,29%, заработная плата и благосостояние граждан — 3,08%, жилищно-коммунальное хозяйство — 2,94%, благоустройство — 2,71%, жилищная политика и строительство — 2,64%, рынок труда, рабочие места, занятость населения — 1,97%, транспортная инфраструктура — 1,23%, образование — 0,86%, социальная защита и пенсионная система — 0,53%», — говорится в сообщении.

Руководитель EcooM Сергей Мусиенко считает, что белорусское здравоохранение попало в список актуальных проблем из-за ограничений, связанных с COVID-19.

«Возможно, зачастую у людей с другими осложнениями и хроническими заболеваниями сейчас меньше возможности для лечения. Но это объективно. Мы уже перепрофилируем ковидные медучреждения. Этот процесс идет», — отметил руководитель аналитического центра.

При этом он подчеркнул, что ситуация с COVID-19 в Белоруссии лучше, чем в Европе.

«Нагнетается во всем мире истерия. Локдауны, карантины, комендантские часы, маски, QR-коды. Мы видим людей, которых бьют электрошоком за отсутствие маски. В Европе уже без маски и QR-кода не зайти в ресторан. А мы живем в другом мире, и этот мир работает позитивно», — добавил Мусиенко.

Ранее Генпрокуратура Белоруссии направила обращения к правительству и парламенту страны с просьбой о передаче в международные институты, в том числе Европарламент, материалов уголовного дела о жестоком отношении к беженцам со стороны Польши. Речь идет о передаче копий материалов уголовного дела в пяти томах на русском и английском языках. Копии материалов уголовного дела будут направлены в Европарламент, в страны Европы по линии МИД и другим каналам.