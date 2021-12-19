В США усомнились в «адских» санкциях Байдена

Власти США введут санкции в отношении России, если серьезно усилится напряженность на Украине, такое мнение «Интерфаксу» выразил экс-советник президента США Джорджа Буша-младшего по России и Евразии Томас Грэм.

Он напомнил, что санкции администрации нынешнего президента США Джо Байдена были «очень мягкими».

«Те санкции, которые были введены весной этого года, касались проблем, существовавших при Трампе и даже при Обаме, — о вмешательстве во внутренние дела, о выборах. Санкции по «делу Навального» были настолько мягкими, что буквально противоречили американскому санкционному закону», — объяснил Грэм.

По его словам, американские конгрессмены категорически настроены на новые санкции в адрес России, и ранее они пытались добиться рестрикций в отношении «Северного потока — 2» и российского госдолга посредством поправок в оборонный бюджет США. Однако, экс-советник Буша усомнился в том, что Байден реально введет «адские» санкции .

«Сейчас это только потенциальные угрозы, попытка сдерживать действия России. Вариант, когда Байден решился бы на санкции без вторжения со стороны Москвы, я исключаю», — подчеркнул Грэм.

Ранее Bloomberg сообщил, что слишком мягкая политика Байдена по отношению к России и российскому президенту Владимиру Путину может привести к негативным последствиям для демократической партии США.