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Появилось видео с покидающим Украину Порошенко

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Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко покинул страну, когда ему попытались вручить повестку в суд, момент попал на видео. Об этом сообщается на сайте Украинского государственного бюро расследований.

По информации ведомства, экс-главе государства хотели передать повестку по делу о приобретении угля из Донбасса. Момент, как Порошенко сбегает от работника госбюро, сняли на видео.

В ролике можно заметить, как Порошенко игнорирует сотрудника с повесткой, садится в автомобиль и кричит водителю Mercedes «Поехали, твою мать!».

Сопровождающий Порошенко человек, сев спереди, не сразу успел закрыть дверь, ему пришло это делать на ходу.

В ГБР разъяснили, что действуют исключительно в пределах определенных законодательством, в том числе, о вызове лиц и вручения соответствующих уведомлений.

Расследование в отношении Порошенко идет по статьям УК Украины «Финансирование терроризма», «Госизмена», а также «Создание террористической организации».

Ранее «Европейская солидарность» сообщила, что Порошенко «отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу».

Также в Раде рассказали, где может скрыться Порошенко после попытки органов вручить ему повестку.

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