Китай ответил на санкции США

Представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай примет «все необходимые меры» для защиты своих учреждений и предприятий после того, как сенат США принял новый закон, ограничивающий импорт товаров из региона Синьцзян, где, по мнению США, используют принудительный труд малочисленных народов Китая. Об этом сообщает The Irish News.

«Указанные действия серьезно подрывают принципы рыночной экономики и международных экономических и торговых правил и наносят серьезный ущерб интересам китайских учреждений и предприятий. Китай сожалеет об этом решении, решительно отвергает его и призывает США немедленно исправить свою ошибку», — заявил Ван.

США обвиняет Китай в использовании рабского труда в специальных трудовых центрах, в которых содержатся представители малочисленных народов страны, исповедующих ислам. В их числе казахи и уйгуры. Среди обвинений, которые правозащитники предъявляют властям Китая — работа в этих центрах без выходных, принудительная стерилизация работников.

Из-за нарушения прав человека США и некоторые другие страны объявили бойкот Олимпийским играм в Пекине.

Ранее США приняли решение ввести санкции в отношении Академии военно-медицинских исследований Китая. В соответствующем документе сказано, что под рестрикции подпадают данное учреждение и 11 ее исследовательских институтов, которые занимаются микробиологией, эпидемиологией, биоинжинирингом, токсикологией, контролем заболеваний и даже ветеринарией за «использование биотехнологических процессов для поддержки китайской армии». При этом министерство ссылается на данные о «возможном оружии по контролю мозга».