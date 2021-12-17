Путин объяснил, почему не пользуется интернетом

Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет времени на интернет, поэтому он им никогда не пользуется. Об этом он сообщил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, передает ТАСС.

«Да мне некогда туда заглянуть», — сказал он.

Ранее Путин заявил, что буллинг — результат поведения, которое людям навязывают социальные сети. Об этом он сообщил на заседании СПЧ.

По его словам, в парламентах западных стран обсуждают проблему негативного влияния соцсетей на формирование сознания молодежи. Путин подчеркнул, что России также стоит этим заняться.

До этого президент высказался о наличии у искусственного интеллекта «души» и умения сопереживать. По его словам, сложно представить, что искусственный интеллект мог бы кому-то сопереживать, «иметь душу, что называется».

Президент также призвал россиян «не сбегать из реальности в метавселенную». Он заявил, что нужно использовать возможности метавселенных для общения и учебы, но сбегать туда из реального мира не стоит.