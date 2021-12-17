В Сирии спецназ расстрелял семью, назвав их членами ИГИЛ*

Спецназ Сирийских демократических сил (SDF), поддерживаемый США, провел операцию против ИГ («Исламское государство», организация запрещена в России), в ходе которой погибло пять человек, сообщает Сирийский наблюдательный центр по правам человека (SOHR).

В SDF при этом утверждают, что погибшие были вооружены поясами со взрывчаткой и входили в ячейку ИГ, против которой и была направлена операция.

Сирийское государственное информагентство SANA сообщило, что американские и курдские войска провели воздушно-десантную операцию, во время которой взяли заложников и открыли беспорядочный огонь по мирным жителям, в результате которого погибла семья из четырех человек.

В итоге Пентагон разъяснил, что операций было две, и одну из них SDF проводил в одностороннем порядке.

«Прошлой ночью в сирийском Аль-Бусайре были проведены две операции. Одна была операцией в партнерстве с Сирийскими демократическими силами (SDF), а другая — односторонней операцией SDF. Совместная операция не привела к задержаниям или гибели людей», — заявила официальный представитель Пентагона Джессика Макналти.

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