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Путин опять пожаловался на плохой почерк

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Президент России Владимир Путин не смог разобрать свой почерк на XXX съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). На это обратило внимание издание URA.RU.

Глава государства около десяти секунд пристально вглядывался в свои записи, в Государственном кремлевском дворце, где проходил съезд, повисло молчание.

«Царапал, царапал — не всегда могу разобрать, что нацарапал», — объяснил заминку Путин.

Президент не в первый раз признается, что неразборчиво пишет. Он говорил об этом в 2018 году, выступая на заседании Совета законодателей. Тогда ему также пришлось сделать паузу. «Написал, как курица лапой, сам не могу разобрать. Спешу, очень много интересных предложений», — отшутился глава государства.

Годом ранее Путин не смог прочитать написанное собственной рукой на XXVI съезде РСПП.

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