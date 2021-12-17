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В МИД РФ полагают, что отношения России и США подошли к «опасной черте»

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Отношения между Россией и Соединенными Штатами подошли к «опасной черте», и необходимы шаги по снижению конфронтации. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, сообщает РИА «Новости».

«В условиях, когда наши отношения подошли по вине Вашингтона к опасной критической черте, необходимо срочнейшим образом предпринять конкретные шаги по снижению градуса конфронтации», — сказал Рябков.

15 декабря Министерство иностранных дел России передало американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО. Позднее ведомство опубликовало документ. В нем стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

Также договором предусматривается обязательство России и НАТО не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а для США — не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

14 декабря состоялись переговоры президента России Владимира Путина и его финского коллеги Саули Ниинисте, в ходе которых Путин подчеркнул необходимость переговоров между РФ, США и НАТО по созданию «правовых гарантий» безопасности России, которые не позволят альянсу «продвигаться на восток» и размещать ракетные системы на Украине и в сопредельных странах.

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