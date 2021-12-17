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Зеленский побывал на новогоднем концерте «Квартал 95», где пошутили о его будущем

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил запись новогоднего концерта «Вечерний квартал» студии «Квартал 95», где услышал, в том числе, шутку про себя. Об этом сообщает издание «Вести».

При этом украинский глава является основателем данной студии.

На передачу также пришел глава офиса президента Андрей Ермак.

«Вместе с главой государства пришла и первая леди (Елена Зеленская). Но если ранее президент ходил на концерты «Квартала» в сопровождении Андрея Богдана, то теперь Зеленского всюду, в том числе и здесь, сопровождает другой Андрей — глава ОП Ермак», — завили в издании.

В ходе концерта со сцены пошутили, предложив снять новый сериал с участием Зеленского.

«А что если после президентства снять сериал, как простой президент становится великим артистом?», — сказали артисты, когда были на сцене.

Данная отсылка была сделана к Зеленскому, снимавшемуся в сериале под названием «Слуга народа». По сюжету Василий Голобородько, чью роль играл Зеленский, был учителем истории. В один момент он становится президентом Украины. В общей сложности вышло три сезона (с 2015 по 2019 год).

Ранее артист «Квартала 95» рассказал, что Зеленскому запрещали читать соцсети из-за его «ранимости».

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