Талибы* застрелили 10-летнюю девочку в Кандагаре

Боевики Талибана (организация запрещена в России) обстреляли машину, в которой находилась семья, получившая разрешение на переселение в Канаду. Пуля попала в глаз 10-летней девочке. Как сообщает The Globe And Mail, инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте.

Организация Aman Lara, которая помогает афганцам переехать в Канаду, подтвердила, что семья девочки находится в списке для эвакуации. Ее отец работал плотником в лагере канадских вооруженных сил в Кандагаре, о чем талибы знали.

При этом у семьи не было паспортов, поэтому они не могли получить визу и уехать. По мнению Aman Lara, машину обстреляли из мотивов мести.

Ранее представители движения «Талибан», захватившего власть в Афганистане, потребовали передать им представительство Афганистана в Организации Объединенных Наций.

Заместитель официального представителя движения Инамулла Самангани заявил, что те, кто не представляет действующее правительство и народ Афганистана, не должны иметь представительство в ООН.