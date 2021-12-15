Посольство России выразило ФРГ протест из-за высылки дипломатов

Посольство России заявило решительный протест МИД Германии из-за решения немецких властей выслать двух дипломатов РФ после приговора по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, передает РИА «Новости».

В российской дипмиссии отметили, что подобные немотивированные действия ФРГ «представляют собой очевидный недружественный шаг и не будут оставлены без соответствующей реакции», которая будет в ближайшее время.

Ранее стало известно, что Германия объявила персонами нон грана двух сотрудников российского посольства в ФРГ в связи с делом об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

15 декабря высший суд Берлина приговорил к пожизненному заключению гражданина России, обвиняемого в убийстве Хангошвили в берлинском парке в 2019 году.

В обвинительном заключении говорилось, что Соколов, настоящее имя которого — Вадим Красиков, якобы получил заказ на убийство «от государственных ведомств правительства Российской Федерации», а сам Хангошвили возглавлял «чеченскую милицию в борьбе против России».

Россия неоднократно отвергала обвинения против российских госструктур по этому делу, называя их «голословными и беспочвенными». При этом президент России Владимир Путин отмечал, что российские спецслужбы обсуждали со своими немецкими коллегами вопрос выдачи Хангошвили.