Германия объявила персонами нон грата двух российских дипломатов

Германия объявила персонами нон грана двух российских дипломатов посольства РФ в Берлине после приговора по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу МИД ФРГ Анналену Бербок.

«Это убийство по государственному заказу, как было сегодня установлено судом, представляет собой тяжкое нарушение немецкого права и суверенитета ФРГ», — заявила она.

Бербок сообщила, что поэтому посол России был вызван в немецкое Министерство иностранных дел, где ему было объявлено, что два сотрудника российской дипмиссии «объявляются нежелательными лицами».

Она также заявила, что убийство гражданина Грузии осложнит диалог Москвы и Берлина.

15 декабря высший суд Берлина приговорил к пожизненному заключению гражданина России, обвиняемого в убийстве Хангошвили в берлинском парке в 2019 году.

В обвинительном заключении говорилось, что Соколов, настоящее имя которого — Вадим Красиков, якобы получил заказ на убийство «от государственных ведомств правительства Российской Федерации», а сам Хангошвили возглавлял «чеченскую милицию в борьбе против России».

Россия неоднократно отвергала обвинения против российских госструктур по этому делу, называя их «голословными и беспочвенными». При этом президент России Владимир Путин отмечал, что российские спецслужбы обсуждали со своими немецкими коллегами вопрос выдачи Хангошвили.