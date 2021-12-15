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Путин и Си Цзиньпин сошлись в негативной оценке политики США

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Помощник президента России Юрий Ушаков проинформировал об итогах переговоров между Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

По его словам, отношения между Москвой и Пекином являются дружественными и успешно развиваются. Си Цзиньпин высоко оценил взаимодействие между странами. Лидеры также договорились довести товарооборот между государствами до $200 млрд.

Уточняется, что Путин проинформировал лидера Китая об итогах переговоров с американским президентом Джо Байденом, а также изложил опасность, с которой для России связано расширение НАТО на восток. В ответ Си Цзиньпин сказал, что с пониманием относится к озабоченности России по поводу такого положения дел и поддерживает позицию, занятую руководством страны. Кроме того, главы государств сошлись в оценках организованного США «Саммита за демократию». Си Цзиньпин подчеркнул, что политические линии, которых придерживается Вашингтон, носят негативный заряд.

Ранее Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином назвал китайско-российские отношения настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.

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