На Украине заявили, что Зеленский хотел быть похожим на Путина, но стал пародией на него

Украинский политик, советник предпринимателя Игоря Коломойского и бывший руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что президент страны Владимир Зеленский хочет быть похожим на президента России Владимира Путина, но в итоге стал лишь его пародией. Об этом он сообщил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

«Он хочет быть похожим на Путина. Но хотеть и быть — это разные вещи. Это пародия. То, чем он занимался — это неудачное пародирование Путина», — сказал он.

Ранее Богдан назвал поведение Зеленского в отношениях с Путиным «дипломатической катастрофой».

Также он заявил о том, что американцы троллят Украину, когда президент США Джо Байден без предварительного звонка Зеленскому сначала говорит с президентом РФ Владимиром Путиным, а затем Белый дом выпускает пресс-релиз, в котором заявляет «ни слова об Украине без Украины».

До этого Богдан обвинил украинского президента Владимира Зеленского и Службу безопасности Украины (СБУ) во взломе его Telegram-канала. При этом он в шутку заявил, что сам готов показать Зеленскому интересующую его информацию.