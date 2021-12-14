На Украине назвали поведение Зеленского с Путиным «дипломатической катастрофой»

Украинский политик, советник предпринимателя Игоря Коломойского и бывший руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан назвал поведение Зеленского в отношениях с Путиным «дипломатической катастрофой». Об этом он сообщил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

«Последние два года президент нашей страны бегает по миру и набивает стрелки Путину. А Песков ему отвечает: о чем с вами разговаривать? Это же как себя надо было девальвировать? Это ж протокол, каждое заявление имеет значение и на него идет ответ с другой стороны. А Зеленский говорит: «Давайте встретимся в Иерусалиме!». Это просто позор. Дипломатическая катастрофа», — сказал он.

Ранее Богдан в интервью Гордону заявил о том, что американцы троллят Украину, когда президент США Джо Байден без предварительного звонка Зеленскому сначала говорит с президентом РФ Владимиром Путиным, а затем Белый дом выпускает пресс-релиз, в котором заявляет «ни слова об Украине без Украины».

До этого Богдан обвинил украинского президента Владимира Зеленского и Службу безопасности Украины (СБУ) во взломе его Telegram-канала. При этом он в шутку заявил, что сам готов показать Зеленскому интересующую его информацию.