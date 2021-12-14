Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Ягудин назвал нелепой травму Косторной 22:11
Ягудин: жду Трусову на ЧР, если потеряем кого-то еще после Косторной и Усачевой... 22:10
В Ставрополье огненный столб над горящим газопроводом поднялся на 25 м 22:05
Выпавший из окна детсада в Москве ребенок заявил, что его сбросили с крыши 21:59
11-летний школьник открыл новый вид пауков во время прогулки 21:56
Британца, приговоренного к 4 годам тюрьмы, отпустили через 2 дня... 21:53
Ибрагимович побывал на личной аудиенции у Папы Римского и подарил ему свою книгу 21:53
Во МХАТе обнаружили тело мужчины 21:52
На Украине заявили, что Зеленский хотел быть похожим на Путина, но стал пародией... 21:43
Ягудин о поцелуе Медведевой и Милохина: ну, полижите друг другу 21:40

На Украине назвали поведение Зеленского с Путиным «дипломатической катастрофой»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинский политик, советник предпринимателя Игоря Коломойского и бывший руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан назвал поведение Зеленского в отношениях с Путиным «дипломатической катастрофой». Об этом он сообщил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

«Последние два года президент нашей страны бегает по миру и набивает стрелки Путину. А Песков ему отвечает: о чем с вами разговаривать? Это же как себя надо было девальвировать? Это ж протокол, каждое заявление имеет значение и на него идет ответ с другой стороны. А Зеленский говорит: «Давайте встретимся в Иерусалиме!». Это просто позор. Дипломатическая катастрофа», — сказал он.

Ранее Богдан в интервью Гордону заявил о том, что американцы троллят Украину, когда президент США Джо Байден без предварительного звонка Зеленскому сначала говорит с президентом РФ Владимиром Путиным, а затем Белый дом выпускает пресс-релиз, в котором заявляет «ни слова об Украине без Украины».

До этого Богдан обвинил украинского президента Владимира Зеленского и Службу безопасности Украины (СБУ) во взломе его Telegram-канала. При этом он в шутку заявил, что сам готов показать Зеленскому интересующую его информацию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть