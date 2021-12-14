В Госдуме назвали выдворение россиян из Молдавии «благодарностью» за уступки по газу

Первый замглавы комитета Госдумы по СНГ Константин Затулин раскритиковал выдворение нескольких россиян из Молдавии. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Молдова.

Так, депутат призвал направить парламентский запрос в правительство в связи с инцидентами, которые были связаны с недавними выборами президента в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР). В частности, молдаване тогда не пустили в страну члена СПЧ Александра Брода и историка Наталью Нарочницкую.

Сообщается, что Затулин ожидает поддержки российских соотечественников в Приднестровье и реакции на действия Молдавии, предпринятые ею, видимо, «в благодарность за уступки по долгам за газ».

Выборы главы ПМР прошли 12 декабря, на них снова победил действующий президент Вадим Красносельский, который выступает за сближение с Россией. Кишинев не признал итоги голосования.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что российского историка и политолога Наталью Нарочницкую депортировали из Молдавии, как она считает, именно из-за выборов в ПМР.