Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе телефонных переговоров обе стороны изложили свое видение ситуации. Российский президент привел примеры, свидетельствующие о нарушении Киевом минских соглашений.

«Отмечено также, что украинские власти намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения, причем при попустительстве ряда западных стран. Кроме того, происходит накачка Украины современным оружием, что создает прямую угрозу безопасности России», — говорится в сообщении.

Ранее Путин и его финский коллега Саули Ниинисте в ходе телефонных переговоров обсудили украинскую проблематику и кризис внутри страны. Президент России отметил, что украинские власти в нарушение минских договоренностей все более явно делают ставку на силовые методы, в том числе используя в Донбассе тяжелые вооружения и ударные беспилотные аппараты.

Путин подчеркнул необходимость переговоров между РФ, США и НАТО по созданию «правовых гарантий» безопасности России, которые не позволят альянсу «продвигаться на восток» и размещать ракетные системы на Украине и в сопредельных странах.

Стороны обсудили широкий круг тем двухсторонней повестки дня и обменялись поздравлениями с наступающими праздниками.