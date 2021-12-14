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Депутат Госдумы заявил, что «брутальный» 18-летний срок Тихановского «не вызывает удовольствия»

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Сергей Тихановский/Facebook

Первый заместитель комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что 18-летний срок в колонии усиленного режима, к которому сегодня приговорили белорусского оппозиционера Сергея Тихановского, является «брутальным» решением политических вопросов.

«Я с самого момента подготовки и проведения в прошлом году в августе выборов президента республики Беларусь обращал внимание на то, что руководство республики взяло, на мой взгляд, неправильный тон и в результате все это привело к затяжному политическому кризису, последствия которого ощущались и продолжают ощущаться до сих пор. Приговор, которым устанавливается 18 лет одному из кандидатов в президенты республики Беларусь, мужу той самой Тихановской, которая теперь гастролирует за границей, конечно, никак не смещает напряженность, которая продолжает ощущаться в отношении между властью и оппозицией Белоруссии. Много это или мало — вопрос риторический. Мне лично казалось, что на самом деле было бы гораздо разумнее найти вариант примирения, успокоения страстей и так далее. Но избран иной вариант. Удовольствия, безусловно, от такого брутального решения политических вопросов в Белоруссии, у меня не вызывает», — сказал он.

Сегодня белорусского оппозиционера, мужа Светланы Тихановской Сергея Тихановского приговорили к 18 годам колонии усиленного режима за подготовку и организацию массовых беспорядков в Белоруссии, а также призывы к насилию в отношении представителей власти и правоохранителей.

Также, по мнению следствия, в мае прошлого года Тихановский препятствовал работе Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов.

Кроме того, суд вынес обвинительные приговоры соратникам Тихановского: Николаю Статкевичу, Игорю Лосику и Владимиру Цыгановичу.

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