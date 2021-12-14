Зеленский назвал число погибших в Донбассе граждан Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью итальянской газете La Repubblica, что страна потеряла почти 15 тыс. человек за время конфликта в Донбассе и готова приложить усилия для становления мира в регионе.

«Полтора миллиона украинцев были вынуждены покинуть свои дома и стали внутренними беженцами. <...> Украина готова приложить все необходимые усилия, чтобы мир [в Донбассе] был честным и длительным», — отметил Зеленский.

По его словам, украинская сторона за минувшие годы предлагала России столько вариантов разрешения конфликта и столько раз пыталась возобновить переговоры, что «это интервью превратится в толстую книгу», если начать их перечислять.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко призвал Зеленского устроить прямые переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.