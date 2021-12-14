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В Кремле назвали темы переговоров Путина и Си Цзиньпина

Песков: Путин и Си Цзиньпин обсудят в ходе переговоров «агрессивную риторику» США и НАТО

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Evgenia Novozhenina/Pool/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал основные темы переговоров российского лидера Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

Накануне Цзиньпин заявил, что планирует провести онлайн-переговоры с Путиным в среду, 15 декабря.

«Конечно же, двухсторонние отношения (тема переговоров — прим.). Это весь комплекс двусторонних отношений. Это широчайшая повестка дня. Это и энергодиалог, и сотрудничества в области высоких технологий, и совместные инвестиции, и торговля… «[Будет] обмен мнениями по международным делам. Ситуация в международных делах, особенно на европейском континенте, сейчас весьма и весьма напряженная и, конечно, требует обсуждения между союзниками, между Москвой и Пекином», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что лидеры РФ и КНР также обсудят агрессивную риторику со стороны НАТО и США.

7 декабря президент России Владимир Путин провел двухчасовые переговоры с американским коллегой Джо Байденом. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что Путин потребовал от Байдена не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.

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