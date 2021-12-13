Евросоюз ввел санкции против ЧВК «Вагнер» и Мали

Главы МИД Евросоюза на встрече в Брюсселе приняли решение о введении санкций в отношении частной военной компании «Вагнер» и против Мали из-за подрыва процесса демократической передачи власти в данной стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в столице Бельгии.

«Санкции против группы «Вагнер» утверждены без обсуждения в отношении четырех юридических и восьми физических лиц», — пояснил дипломат.

При этом санкции, в том числе против Мали, начнут действовать, когда опубликуют соответствующее распоряжение в «Официальном журнале Евросоюза». Точное время вступления в силу санкций против ЧВК «Вагнер» и Мали не называется.

Ранее ЕС продлил санкции за нарушения прав человека в отношении России. В общей сложности ограничительные меры продолжат действовать в отношении 14 человек и четырех структур до декабря следующего года.

Также в МИД Белоруссии заявили, что примут жесткие, но адекватные меры на санкции ЕС.