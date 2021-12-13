В МИД РФ пригрозили НАТО тяжелыми последствиями в случае расширения альянса на восток

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью газете «Известия» заявил, что НАТО будут ждать серьезные последствия, если альянс будет расширяться на восток.

По его словам, Россия будет неуклонно обращать внимание членов НАТО на то, что безопасность альянса не укрепится в случае, если он пойдет на расширение.

«И попытки представить дело так, будто у России здесь нет права вето, — это все попытки с негодными средствами. Мы будем стоять на своем: если оппоненты пойдут наперекор, они увидят, что их безопасность не укрепится — последствия для них будут тяжелыми», — сказал дипломат.

Ранее Рябков рассказал о состоянии российско-американских отношений после разговора президентов Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, Россия не видит никакого прогресса в отношениях с США, кроме запуска структурированных диалогов по вооружениям и кибербезопасности.

Дипломат отметил, что отсутствие улучшений в сфере работы дипмиссий РФ и США может привести к ситуации, когда они не смогут больше функционировать. Дипломат напомнил, что Россия давно предложила США обнулить ограничения на работу дипмиссий.