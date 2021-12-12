Польский премьер борется за то, чтобы «Северный поток – 2» не был запущен

Лучшим ответом на риски, которые несет в себе российский газопровод «Северный поток — 2», будет отказ от его запуска. Такую позицию высказал премьер Польши Матеуш Моравецкий после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Варшаве, сообщает РИА «Новости».

По его мнению, газопровод даст Кремлю больше возможностей давить на Украину и Евросоюз.

«Он может быть инструментом ценового диктата. Мы указываем на эти риски, на возможность шантажа и на возможность затягивания энергетической петли на шее нашего соседа – Украины <...> Мы пытаемся выработать с немецкими партнерами решения, которые отвечали бы на эти риски. Лучшим решением было бы не допустить запуска «Северного потока — 2». Все угрозы еще не выявлены», — сказал Моравецкий.

Польский премьер неоднократно выступал с критикой проекта, призывая не допустить его запуск «ради мира» и перестать «снабжать» президента России Владимира Путина «дополнительными деньгами» для вооружения. Он считает, что Россия якобы использует газ как «политический козырь».

Кроме того, политик полагает, что к появлению высокой инфляции в странах Европы причастны «Газпром», «Северный поток — 2» и Россия. Такую позицию он объяснил тем, что рост цен в европейских странах вызван удорожанием топлива, а за высокие цены энергоносителей ответственны указанные российские компании и сама Москва.