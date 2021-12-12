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Канцлер ФРГ призвал активировать нормандский формат переговоров по Донбассу

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Global Look Press

Нормандский формат (Германия, Россия, Украина и Франция) в последние годы развивался не так, как хотелось бы, и его необходимо «активировать» для поиска решения ситуации на Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает ТАСС.

По мнению политика, необходимо задействовать все возможные инструменты для деэскалации.

«К этому относится и нормандский формат, который нужно и дальше использовать как инструмент переговоров друг с другом <...> Жаль, что в прошлые годы развитие было не таким, как нам бы хотелось <...> Мы будем этот вопрос вместе обсуждать на [заседаниях] Европейского совета», — подчеркнул Шольц.

Политик отметил, что Европейский союз обеспокоен ситуацией у границ Украины, и «дал четко понять», что их нарушение «не обойдется без серьезных последствий».

Подобную позицию высказала и глава МИД ФРГ Анналена Бербок, которая назвала суверенитет Украины «основой для любых действий» со стороны Европейского союза.

«Важно совместно с Россией вернуться за стол переговоров, по возможности, в нормандском формате», — сказала она.

13–15 декабря Москву и Киев должна посетить помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид. По данным пресс-службы Госдепа, она намерена заявить о возможности «добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта на Донбассе путем выполнения минских соглашений в поддержку нормандского формата».

Президент Украины Владимир Зеленский при этом не исключает, что может быть создан отдельный формат прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным по Донбассу. Параллельно с «нормандским», по его словам, может быть создан отдельный формат, в который могут войти, например, США, Украина и Россия.

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Кризис на Украине
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