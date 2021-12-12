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Путин: развал России был бы более жестким и кровавым, чем Югославии

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» в фильме «Россия. Новейшая история» сравнил возможные последствия развала страны в 90-е годы с Югославией.

«Трагический пример Югославии говорит о том, что, если бы с нами произошло то, что произошло с Югославией, последствия для России, имея в виду характер русского человека, и не только русского, но и вообще всех проживающих на территории России народов, у нас, может быть, противостояние было бы еще более жестким и кровавым, чем в результате распада Югославии», — сказал глава государства.

Он также выразил мнение, что если был Россия распалась, то она боролась бы не за рождаемость, а за выживаемость. Также политик указал, что, будучи директором ФСБ, наблюдал, как некоторые силы на Западе пытались раскачать Россию и добиться ее распада. К примеру, они оказывали поддержку бандитам и сепаратистам, заявил Путин.

Развал Югославии случился в результате событий, происходивших в 90-х годах. 24 марта 1999 года государства-члены НАТО начали бомбардировки страны, которые не были санкционированы Совбезом ООН. Бомбардировки производились до 10 июня. По данным Сербии, в результате нападения погибли от 3,5 тыс. до 4 тыс. человек, ранения получили около 10 тыс. человек, две трети из которых — мирные жители. Позже был фактически свергнут президент Слободан Милошевич. Это произошло в результате «бульдозерной революции» осенью 2000-го года.

Ранее Путин заявил, что европейские страны считали неизбежным развал России вслед за распадом СССР. По его словам, в Европе уже подготовили карты, где на месте России были изображены другие отдельные государства. Российский лидер добавил, что для него лично развал СССР стал трагедией, но признал, что независимость бывших советских республик можно оценивать с положительной стороны.

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