Путин: в Европе были убеждены, что Россия распадется в 1990-е годы

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в европейских странах были убеждены в распаде России в 1990-е годы. Об этом он рассказал в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1».

«16 субъектов Российской Федерации объявили о своем суверенитете. Как же можно было этого не замечать?» — рассказал Путин.

По его словам, люди наверняка думали о распаде страны, «понимали это и пытались этому противостоять».

Президент России подчеркнул, что «видел такие карты», спроектированные в Европе, на которых Россия была разделена на несколько самостоятельных государств.

Ранее Путин заявил, что в 90-е годы в России была гражданская война, а в экономика страны и вооруженные силы находились в сложной ситуации.

«Ситуация тогда была достаточно сложной. Это касалось, в том числе, внутреннего состояния всего государства и всех его составляющих. Это относилось и к экономики, к правоохранительной сфере и вооруженным силам… Это касалось того, что, по сути, в стране шла гражданская война», — рассказал Путин.

Президент России также рассказал, что в 90-е иногда подрабатывал частным извозом.